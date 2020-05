Die Ewige Stadt ersteht wieder auf: Lockerungen in Italien

In aller Munde ist an diesem Tag auch die Frühmesse von Papst Franziskus im Petersdom anlässlich des 100. Jahrestags der Geburt von Papst Johannes Paul II. Diese Messe gilt als Auftakt für die Öffnung der Basilika St. Peter im Vatikan sowie in Folge aller Kirchen Italiens.

An der Bushaltestelle in der Via Porta Cavalleggeri geht es diszipliniert zu, die Distanz wird gewahrt.

Ein Bus nähert sich und fährt ohne anzuhalten, weiter. Verwundert sehen sich die Menschen an, doch ein Blick in den Bus verrät, dass in diesem Verkehrsmittel die Fahrgastanzahl ihr Limit erreicht hat. Die Regionalverordnung sieht vor, dass Busse nur die Hälfte der Fahrgäste aufnehmen können, für die sie zugelassen sind. Der nächste Bus bleibt stehen, beim Einstieg läuft alles glatt.