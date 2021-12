Die Briten singen: „Always look on the bright side of life“

Unterdessen wurden Briten, die zur stillen Nacht tiefer ins Glas schauen wollen, immer wieder vor drohender Alkohol-Knappheit gewarnt. Als Ersatz für fehlende Lkw wurde dann ein „Wine-Train“ eingeführt. „Als ich Weinzug las, dachte ich zuerst, dass es sich um eine normale Freitagabend-Abfahrt von Marylebone“ handelt, amüsierte sich Keith. Das sei nämlich eine der Londoner Stationen, bei der es einen „sehr günstig gelegenen“ Supermarkt gäbe.

Da Mangel heuer zum britischen Alltag gehörte wie sonst die Pint Bier mit Freunden, startete ein Pub in Blackburn eine augenzwinkernde Guerilla-Marketing-Aktion. Es stellte folgendes Schild auf: „Beer shortage soon – panic buy here“, also: „Bald Bier-Knappheit – hamstern Sie hier“.

Ein TV-Reporter wurde mit Updates von der Benzin-Krise zum Star. Denn Phil McCann klang für viele Briten wie „Fill my can“, also „füll meinen Kanister“. „Für diesen Moment ist er geboren“, witzelte Jon. Und Claire meinte, der rasende Reporter sei jetzt Teil in der „Ruhmeshalle“. Sie teilte Fotos von anderen Leuten mit zu ihrem Spezialgebiet passenden Namen bei TV-Auftritten, etwa dem Polizisten Rob Banks, dessen Name an Bankraub erinnert.