Die beiden mächtigsten Männ der Welt im virtuellen Herantasten

Keine Abkühlung der Gemüter zeichnet sich dagegen beim heftigsten Streitpunkt ab: Taiwan. Als Biden der Insel im US-Fernsehen neulich auf saloppe Art eine Quasi-Beistandsgarantie im Fall eines militärischen Eingreifens Chinas gab, war die Regierung in Peking, die Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet und perspektivisch „eingemeinden“ will, sauer. Dennoch legte Außenminister Tony Blinken in Vorbereitung des virtuellen G-2-Gipfels nach und mahnte eine „friedliche“ Lösung des Konflikts an, „die mit den Wünschen und Interessen der Menschen in Taiwan übereinstimmt“.