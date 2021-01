China testet Bidens Bereitschaft, Taiwan zu verteidigen

Die ehemalige Kronkolonie Hongkong ist bereits fest in Pekings Hand. Der nächste Schachzug Chinas wird, davon sind Experten überzeugt, Taiwan gelten. Nicht von ungefähr hat Joe Biden gleich nach Amtsantritt versichert, die USA stünden „felsenfest“ zu Taiwan, das China als abtrünnige Provinz erachtet und für sich beansprucht.

Die KP-Führung schickte am Wochenende gleich in zwei Wellen Kampfjets und Bomber in den Luftraum der Insel.

"Besorgniserregend"

Am Samstag zählte deren Luftabwehr gleich acht chinesische Bomber, vier Kampfjets und ein U-Boot-Aufklärungsflugzeug, am Sonntag waren es 15 Militärflugzeuge, darunter zwölf Kampfjets. Das wich klar von den sonst üblichen Aufklärungsflügen ab. Taipeh aktivierte umgehend seine Luftwaffe, Washington erachtete Pekings Vorgehen als „besorgniserregend“.