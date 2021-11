Deutschland zieht nach: Wie weltweit schon jetzt gekifft werden darf

USA

In den Vereinigten Staaten ist der Cannabis-Konsum inzwischen in 19 von 50 Bundesstaaten auch in der Freizeit gestattet. Dazu gehören vor allem die Staaten der Ost- und Westküste wie Kalifornien, New York oder Massachusetts. Die Strenge der Regelungen unterscheidet sich aber teilweise erheblich. So haben sich in Kalifornien etwa schon etliche private Verkaufsshops etabliert, während in Washington D. C. nur der Anbau und Konsum, nicht aber der Verkauf gestattet ist.