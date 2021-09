Deutschland wählt: Mit "Links“ ist alles möglich

So viel zu den Parallelen – und zurück zu den Differenzen: In der Linkspartei war bisher kaum Bereitschaft zu erkennen, die außen- und sicherheitspolitische Linie zu ändern. Zuletzt kam etwas Bewegung in ihre Reihen. Man wolle Grünen und SPD in der Verteidigungspolitik entgegenkommen, um ein Bündnis möglich zu machen, erklärte Spitzenkandidat und Fraktionschef Dietmar Bartsch. Er gehört zu denen, die regieren wollen. Genauso wie Ex-Parteichef Gregor Gysi, der im KURIER-Gespräch wissen ließ, dass es nach 30 Jahren Opposition an der Zeit sei, „eine andere Rolle zu spielen“.