Linken-Politiker Gysi über die Deutsche Einheit: "Hätte mir die Vereinigung anders gewünscht"

Wie wollen Sie das schaffen?

Zunächst müssen einmal alle drei Parteien das Bündnis wollen. Bei uns ist eine Mehrheit aus politischen Gründen dafür, bei der SPD sind es existenzielle Motive, weil sie merken, dass sie an der Seite der Union eingehen. Die Grünen schwanken, tendieren stark Richtung CDU. Wenn sie aber stärker sind als die SPD und die drei Parteien im Bundestag eine Mehrheit haben, könnten sie Mitte-Links bevorzugen, weil sie den Kanzler stellen – auch kein edles Motiv.

Derzeit sieht es aber nicht so aus, als würde die Bevölkerung einen solchen Regierungswechsel wollen. Zudem gilt die Linke in SPD-Kreisen nicht als regierungsfähig, etwa bei Fragen zu Bundeswehreinsätzen und Rüstungsexporten.

Das kann sich bis zu den Wahlen in einem Jahr noch ändern. Und wenn es möglich wird, muss man sich bei Sondierungen und Verhandlungen verständigen. Wer nicht kompromissfähig ist, ist auch nicht demokratiefähig. Aber: Man darf nicht einen Schritt in die richtige Richtung gehen und als Kompromiss einen weiteren Schritt in die falsche und so weiter. Das macht dich kaputt. Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen, sie können nur kürzer sein, als du es dir gedacht hast.

Sie sind 72 und klingen so, als würden Sie bald gerne nächtelang sondieren wollen.

Ja, bei der Militär- und Außenpolitik schon. Es wäre auch ein Stück Genugtuung. Minister will ich auch auf keinen Fall werden.

Und Parteivorsitzender? Die Linke sucht ja wieder.

Auf gar keinen Fall, mache nie einen Job ein zweites Mal.

Zur Person:

Gregor Gysi, geboren 1948, wuchs in einer gut situierten Funktionärsfamilie mit aristokratischen Wurzeln mütterlichseits auf. Vater Klaus Gysi, Kulturminister, Botschafter in Italien, Staatssekretär und laut Spiegel "das eloquente kultur- und kirchenpolitische Aushängeschild" der DDR, konnte wenig mit dem Anwalt-Beruf seines Sohnes anfangen, der auch Bürgerrechtler vertrat (die ihm später Stasi-Mitarbeit vorwarfen, dagegen zog er vor Gericht, Anm.). 1989 übernahm Gysi die SED, dann die Nachfolgepartei PDS, aus der die Linke hervorging. Von 2005 bis 2015 war er Fraktionschef. Jüngst wählte die Linke den 72-Jährigen zum außenpolitischen Sprecher - ein kleines Comeback für einen, der 2017 seine Memoiren präsentierte. Mit seiner Schwester Gabriele, die 1985 die DDR verließ, brachte er kürzlich die Familiengeschichte in Buchform ("Unser Vater", Aufbau Verlag).