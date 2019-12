Deutschland: Stresstest für die Große Koalition

Es ist Samstag, 18.10 Uhr, als das Gesicht von Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz einfriert. Er erfährt von einem Abstimmungsergebnis, das nicht nur seine Zukunft, sondern auch die der SPD völlig verändern kann. Der Ökonom Norbert Walter-Borjans (67) und die Abgeordnete Saskia Esken (58), zwei Parteilinke, werden die SPD führen.

Zwei, die vielen unbekannt sind. Nur so viel weiß man zu diesem Zeitpunkt: Beide sehen die Koalition skeptisch. Esken wird noch am Abend in einem TV-Interview sagen: „Für die Demokratie ist die GroKo Mist“.

Es ist ein Bündnis, das es eigentlich nicht mehr hätte geben dürfen. Da Verhandlungen mit Grünen und FDP 2017 scheiterten, kam die dritte GroKo in vier Legislaturperioden doch zustande. Monatelang wurde verhandelt, die SPD befragte an Ende ihre Mitglieder. 66 Prozent stimmten dafür.

Keine zwei Jahre später – die SPD liegt bei 14 Prozent – haben diese Mitglieder klar gemacht, dass sie einen Neuanfang wollen: personell und inhaltlich. Ein Mitte-Kurs hat sie Jahrzehnte an der Regierung beteiligt, ihr Kanzler verschafft, sie aber auch ausgezehrt. Und nach verlorenen Landtagswahlen glaubt man nicht mehr, dass es besser wird, wenn man den Kurs fortsetzt. Da hat alles Werben von Ministern und Landesparteichefs nichts geholfen.

Walter-Borjans und Esken bleibt nicht viel Zeit. Am Freitag beginnt der Parteitag, wo beide offiziell gewählt werden und man über die Zukunft der Koalition abstimmt.