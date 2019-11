CDU-Parteitag: Eine schrecklich nette Familie

Annegret Kramp-Karrenbauer – auch AKK genannt –, die seit einem Jahr die CDU anführt, steht massiv unter Druck: Sie hat viele Fehler gemacht, ihre Partei hat Wahlen verloren. An der Basis rumort es: Während die einen der alten Chefin nachtrauern, die ja noch eine ist, aber im Kanzleramt sitzt, fordern die anderen politischen Aufbruch. Sie glauben, dass dieser von einem anderen ausgehen kann: Friedrich Merz. Der frühere Fraktionschef der Union wurde zur Projektionsfläche für Unzufriedene in der CDU. Dass er mit seinem jüngsten Sager gegen die Kanzlerin und die Bundesregierung („grottenschlecht“) übers Ziel hinausgeschossen hat, soll er angeblich eingesehen haben. Doch da war die Debatte um die Führung in der CDU und die nächste Kanzlerkandidatur schon im Gang.

Große Erwartungen

Die Erwartungen an die Parteichefin sind also groß, noch am Vorabend scharten sich Journalisten um sie, hofften, Einblick in die CDU-Beziehungskiste zu bekommen. Denn die ist neben einer Kanzlerin, die nicht den Anschein erweckt, abzudanken, und einem wiederkehrenden Kritikers kompliziert.

Offensiv stellt sie sich am Freitag auf die Bühne – und an die Seite ihrer Vorgängerin, die auf den Tag genau vor 14 Jahren erstmals zur Kanzlerin gewählt worden ist. Nicht alles sei in den letzten Jahren schlecht gewesen, rief AKK den Delegierten zu. Man könne sich nicht hinstellen und die Arbeit der CDU und der von ihr geführten Bundesregierung schlechtreden, „das ist keine gute Wahlkampfstrategie“, richtet sie Merz aus.

Gleichzeitig schickt sie eine ihm eine Art Einladung, sich einzubringen („Und wenn er eine andere Meinung vertritt als ich, dann ist das lebendige Demokratie“). Als sie schon fast 84 Minuten redet, Ziele skizziert, die sich wie eine Wunschliste lesen (Pisa-Sieger, Steuerlast senken, Digitalisierungsministerium), wird sie noch persönlich: Es sei im letzten Jahr nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt habe, sagt sie ans Publikum gerichtet, um dann die Vertrauensfrage zu stellen. Ob der feierenden Reaktionen war klar, den Parteitag hat sie auf ihrer Seite und sich selbst vorerst gerettet.

Klassische AKK-Strategie

Dass die 57-Jährige alles auf eine Karte setzt, ist nicht neu. Diese Strategie zieht sich durch ihre Karriere: Als sie 2017 ihren Ministerpräsidentinnenposten aufgab, um Parteidienerin in Berlin zu werden. Auch, als sie nach dem CDU-Vorsitz griff, gab es kein Zurück mehr. Dann war es das Verteidigungsministerium, bekannt als Schleudersitz, das dennoch Sprungbrett fürs Kanzleramt sein könnte.

Ihre „mutige, kämpferische Rede“ lobt zuletzt sogar Kontrahent Merz und erklärte: „Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.“ Klingt nach einem Versprechen, ob es hält, wird sich zeigen.