Neue SPD-Spitze: Aufbruch in ungewisse Zeiten

Genau damit haben auch seine Kritiker Stimmung gemacht: Mit Scholz bleibe alles beim Alten. Er stehe für die Vergangenheit und nicht für den Aufbruch. Dazu kommt, dass er bei vielen Genossen keinen guten Stand hat: Ein kühler Stratege, zielstrebig, keiner, der die Seele der Genossen streichelt.

Klar, die SPD hat in der bisherigen Legislaturperiode mit ihm viel vorangebracht, zuletzt die Grundrente. Doch nach jedem Entscheid fand sich verlässlich jemand, der monierte, dass es wieder einmal nicht gereicht hat. Öffentlich ausgesprochen hat es dann das Team Walter-Borjans/ Esken. Tenor: „Wir dürfen uns doch nicht immer hinstellen, wenn wir etwas mit der Union erreicht haben, und sagen, das ist das gewollte Ende der Fahnenstange.“

Auch sonst beide aus, was viele gerne hören: Weg mit der Schwarzen Null, Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen und den Koalitionsvertrag neu ausverhandeln. All das wird in der Realtiät aber mit der Union schwer bis gar nicht umzusetzen sein. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer lehnt einen neuen Vertrag bisher ab. Das Siegerpaar steht also auch vor hohen Erwartungen.