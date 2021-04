Deutschland: Kleines Duell entschieden, das große steht noch aus

Welche Aufgabe das sein wird, ist genauso unklar, wie der künftige Kanzler dieser Regierung. Mit Blick auf das Duell zwischen Söder und Laschet hat sich Merz zuletzt in einem Schreiben geäußert – indem er den CSU-Chef scharf attackierte: „Bei allem Verständnis für die CSU und ihren Vorsitzenden: Macht sich die CSU klar, was es bedeutet, innerhalb von wenigen Wochen den nächsten Parteivorsitzenden der CDU zu demontieren? Will die CSU wirklich mit einer derart geschwächten CDU in den Wahlkampf ziehen?“

Am Samstag richtete er sich an Laschet und Söder und warnte vor einer „streitigen Abstimmung in der Bundestagsfraktion“. Mehrere Abgeordnete sammeln Unterschriften, um dort die Frage zu klären. Für Merz sei es die „schlechteste aller denkbaren Möglichkeiten“ – „einigt euch“, sprach er in Richtung der Kontrahenten.