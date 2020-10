Deutschland: Hunderte rechtsextreme Verdachtsfälle in Sicherheitsbehörden

Nun wurde ein Bericht über Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden (Polizei, Zoll und Geheimdiensten) in Bund und Ländern vorgestellt, der Klarheit über rechtsextreme Umtriebe bringen sollte.

Die Bilanz des Berichts, den der Verfassungsschutz auf Grundlage von Daten der Polizei erstellt hat: 319 Verdachtsfälle wurden zwischen Januar 2017 bis März 2020 in den Ländern registriert, 58 im Bund. Dazu kommen über 1000 Fälle bei der Bundeswehr. Nicht im Bericht miteingerechnet: Die jüngsten Vorkommnisse in NRW. Und so musste auch der dortige Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag von Düsseldorf Richtung Berlin rufen: „Der Lagebericht ist nicht aktuell.“