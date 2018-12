Rechtsradikale bei Polizei: „Moralisches Desaster“

In Hessen ermittelt nun eine Arbeitsgruppe, laut FAZ auch über die Frankfurter Dienststelle hinaus, was zur Frage führt: Hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Rechten in den eigenen Reihen? Rafael Behr, Kriminologe und Soziologe an der Hochschule der Hamburger Polizei, sieht aktuell weder einen Einzelfall noch eine Struktur, die das billigt, sagt er dem KURIER. Allerdings ziehe die Polizei Menschen an, „die staatsbejahend sind, nach Ordnung suchen, eine wertkonservative Einstellung haben und tendenziell empfänglicher für autoritäres Denken sind“. Wenn sie in ihrer Arbeit an den „Schattenseiten der Gesellschaft“ wenig Erfolg verspüren, rechtlich nicht viel erreichen können, ziehen sie eigene moralische Schlüsse: „Das führt zu Verbitterung, die anfällig macht für rechtspopulistische Propaganda sowie rechtsextreme Positionen.“ Problematisch werde es, wenn sich diese Menschen zusammenschließen und abschotten. Das gehe heute einfacher im virtuellen Raum, sagt der Experte.

Das zeigte sich zuletzt in Sachsen, wo ein Polizeischüler mehrere Chatprotokolle seiner Ausbildungsgruppe veröffentlichte, die fremdenfeindliche Witze, Texte sowie Einstellungen der Kollegen nachwiesen. Ärgerlich sei, dass Chats oft wenig Konsequenzen haben, weil sie als privat eingestuft werden, sagt der Kriminologe. Das befürchtet er auch im Frankfurter Fall. „Sollte aber herauskommen, dass die Drohschreiben an die Anwältin von Polizisten stammen, ist es eine kriminelle Handlung und hat „neue Qualität“ – vor allem aber sei es ein „moralisches Desaster“ für die Polizei.