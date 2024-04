Was das neue deutsche Gesetz für Transmenschen ändert

Das neue Gesetz ist Teil einer viel größeren Diskussion über die Rechte von Transmenschen, die seit geraumer Zeit immer lauter geführt wird: Sie beklagen ihre fehlende gesellschaftliche und auch juristische Repräsentation, das neue Gesetz soll dem Rechnung tragen. Für die Opponenten - neben dem BSW sagten auch Union und AfD nein, die Ampelparteien und die Linkspartei waren dafür -, führt das in die falsche Richtung: Sie äußerten die Angst, dass Kinder künftig dazu verleitet werden könnten, ihr Geschlecht zu wechseln; dass das Gesetz der Geschäftemacherei mit der Geschlechtsanpassung Tür und Tor öffne.

Die Debatte, die dem neuen Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland vorausging, war mehr als emotional. Das ist nicht weiter verwunderlich: Künftig kann man seinen Geschlechtseintrag und Namen sehr einfach ändern - es reicht eine entsprechende Erklärung vor dem Standesamt abgeben. Bisher wurde dafür eine langwierige und teure psychiatrische Überprüfung vorausgesetzt; in Kraft tritt das Gesetz im November.

Doch, was bedeutet das Ganze eigentlich, welche Folgen hat das Gesetz?

Bisher gilt in Deutschland das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980, das mit dem neuen Gesetz hinfällig wird. Betroffene mussten bis dato eine langwierige und kostspielige Prozedur mit Gutachten und Gerichtsbeschluss über sich ergehen lassen, wenn sie ihren Geschlechtseintrag samt Vornamen ändern lassen wollten. Bis 2011 mussten sich transgeschlechtliche Menschen dafür sogar noch sterilisieren lassen. Die geltende Rechtslage verletze die Würde des Menschen, sagt der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann. Auch der deutsche Psychotherapeutentag spricht sich seit längerem dafür aus, Hürden für Betroffene abzubauen.

Prinzipiell schon, es sei denn, der alte Vorname passt auch zum neuen Eintrag. Grundsätzlich gilt: Der Vorname muss dem Geschlechtseintrag entsprechen. Wer also beispielsweise den Eintrag "männlich" wählt, kann als Namen nicht Bettina oder Julia eintragen lassen. Insgesamt gibt es wie bisher die Wahl zwischen "männlich", "weiblich" und "divers". Betroffene können sich auch entscheiden, keine Geschlechtsangabe zu machen. Eine separate Änderung des Vornamens ohne Änderung des Geschlechtseintrags ist auf Basis des Selbstbestimmungsgesetzes nicht möglich.

Was müssen Angehörige und Freunde beachten?

Im Gesetz gibt es einen Passus, der ein Zwangsouting nicht öffentlich bekannter Personen verhindern soll - also Betroffene davor schützt, dass Dritte ohne ihre Zustimmung die frühere Identität oder den früheren Namen verbreiten. Sonderregeln gibt es für enge Angehörige. Nur in offiziellem Schriftverkehr etwa mit Ämtern müssen diese sich zwingend auf den geänderten Namen und Geschlechtseintrag beziehen. Für sie gilt das sogenannte Offenbarungsverbot ansonsten nicht - es sei denn, sie handeln "in Schädigungsabsicht", wie es im Gesetz heißt. Dann droht eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro. Im privaten Kontext bleibt es beispielsweise den Eltern eines Kindes weiterhin erlaubt, den früheren Namen ihres Kindes zu erwähnen - ohne dass sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Wie viele Menschen betrifft das neue Gesetz?

Die letzten verfügbaren Daten dazu stammen aus dem Jahr 2021, in dem es laut Bundesjustizamt 3.232 Verfahren zur Änderung des Geschlechtseintrags gab. Die Pressestelle des Queerbeauftragten geht künftig von etwa 4.000 Erklärungen im Jahr aus.

Betrifft das Gesetz auch medizinische Eingriffe?

Nein. Es wird lediglich der Geschlechtseintrag samt Vornamensänderung neu geregelt. Für Eingriffe wie etwa geschlechtsangleichende Maßnahmen trifft das Gesetz keine Regelungen - auch wenn das scharfe Kritiker immer wieder behaupten.