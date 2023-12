Deutschland: Durchbruch bei Budgetgesprächen der Ampel-Spitzen

Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grüne haben sich in der Nacht zu Mittwoch über den Haushalt 2024 geeinigt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Wie es am Mittwoch aus Regierungskreisen weiter hieß, ist für 12.00 Uhr ein Pressestatement im Bundeskanzleramt in Berlin geplant. Am Nachmittag sollen dazu Koalitionsausschüsse tagen, um die Ergebnisse zu beraten.

