Ampel-Budget 2024 vor Weihnachten immer unwahrscheinlicher

Der Ampel-Regierung läuft die Zeit davon: Dass noch vor Weihnachten ein neuer Budgetbeschluss für das kommende Jahr feststeht, wie es die deutsche Regierung ursprünglich geplant hatte, wird immer unwahrscheinlicher.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass sich das Verhandlungstrio um Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor der Regierungssitzung am Mittwoch auf ein Budget einige, was aber nicht geschah. Somit ist die der reguläre Fristenlauf zur Verabschiedung des Haushalts bis Jahresende im Parlament nicht mehr einzuhalten.

➤ Mehr lesen: Haushaltskrise: Das deutsche Leiden an der Schuldenbremse

Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hatte bereits am Mittwochvormittag im Interview mit dem Bayrischen Rundfunk erklärt: "Ich gehe nicht davon aus, dass heute im Kabinett schon ein neuer Entwurf für den Haushalt beschlossen wird, aber dass sehr, sehr bald eine politische Entscheidung folgen wird." Es werde bald Neuigkeiten zu dem Thema geben, hieß es am Mittwochabend, man er wolle sich aber nicht auf einen Tag festlegen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.