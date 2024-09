Wird die AfD tatsächlich verboten?

Das Procedere dort kann sich über Jahre ziehen, denn die Hürden sind sehr hoch: Der AfD muss nachgewiesen werden, aktiv gegen den Staat und die Prinzipien und Werte der Verfassung vorzugehen - und dabei auch Aussicht auf Erfolg haben. Im Verfahren kann die Partei Einsprüche erheben und es so in die Länge ziehen.

Zunächst müssen sich eben 37 Abgeordnete finden, die im Bundestag den Antrag einbringen. Der wiederum muss dann von einer Mehrheit angenommen werden, danach wird das Verfahren am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geführt.

Warum gibt es so viele Zweifler?

In vielen Fraktionen herrscht Angst, dass ein Verbot oder schon das Verfahren dazu der AfD in die Hände spielen könnte – und die Polarisierung nur verstärken würde. Und sollte das Verbot scheitern, würde das der Partei ebenso helfen, so die Furcht – ähnlich war es beim gescheiterten Impeachment gegen Donald Trump.

Die meisten Befürworter sind in Union und SPD zu finden, Grüne und Linke sind gespalten, die FDP geschlossen dagegen. Auch die Linkspopulistin Sahra Wagenknecht lehnt den Antrag ab, nennt ihn „dümmste Idee des Jahres“ und ein „Wahlkampfgeschenk“ an die AfD. Die könne sich über Jahre hinweg als Märtyrerin stilisieren und behaupten, die anderen Parteien würden sich ihrer undemokratisch entledigen wollen.

Wie groß sind die Chancen, dass ein Verbot durchgeht?

Gar nicht so klein, da sind sich die meisten Experten einig. Das Deutsche Institut für Menschenrechte etwa kommt in einer groß angelegten Analyse zum Schluss, dass alle Voraussetzungen vorliegen, weil die AfD "in ihrer Programmatik insgesamt rechtsextrem und verfassungsfeindlich" sei. Mehr noch: Ein Verbot müsse sogar erwirkt werden, weil "die Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung, die von der Partei ausgeht, unterschätzt oder verkannt wird“, so Institutsexperte Hendrik Cremer. Diese Normalisierung einer rechtsextremen Partei müsse gestoppt werden.