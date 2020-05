Große Kompromisse für sehr große Koalition

Auf Bitte des SPD-Chefs und künftigen Vizekanzlers Gabriel soll jeder Anschein bei der Koalitions-kritischen Basis vermieden werden, dass es den SPD-Funktionären nur um Posten und weniger um Inhalte gehen könnte. Für Gabriel und seine Generalsekretärin Andrea Nahles hat das den angenehmen Nebeneffekt, dass sie beim Mitgliedervotum für die schwere Wahlniederlage nicht ganz so leicht bestraft werden können wie am Parteitag.

Wie die SPD-Basis den Vertrag aufnimmt, darüber gehen auch nach Vorlage des Koalitionsvertrages die Meinungen auseinander. Konsens herrscht aber in Berlin, dass Gabriel als taktischer Verhandlungssieger vom Platz ging und damit die Chancen für die Annahme des Vertrages durch die Mitglieder steigen. Gleichwohl gilt die Skepsis der Basis als sehr hoch.

Der taktische Druck der SPD auf Merkel bringt aber auch Murren in deren CDU: Der konservativere Teil und der Wirtschaftsflügel beklagen zu viele Konzessionen, viele im Mittelbau der Partei hätten die Alternative von Neuwahlen mit der Aussicht auf eine absolute Mehrheit für Merkel vorgezogen. Die wird den Koalitionsvertrag aber nur von einem kleinen Parteitag am 9.Dezember durchwinken lassen.

Schwerer scheint die Wirtschaft zu überzeugen. Bei der hatte Merkel schon letzte Woche am Arbeitgeber-Tag geworben: „The proof of the pudding is in its eating“ (Sehr frei: Was wirklich wird, zeigt erst die Praxis), versuchte sie deren Spitze mit einem englischen Sprichwort zu beruhigen.