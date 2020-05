Zuversicht knapp vor dem Ziel

Eigentlich zweifelt ja niemand in Deutschland wirklich daran, dass sich CDU/ CSU und SPD diese Woche wie geplant auf eine Große Koalition einigen werden. Auch wenn im Endspurt der Gespräche da am Zeitplan gerüttelt und dort noch einmal die Durchsetzung weiterer Forderungen verlangt wird.

Was die Koalition dann doch noch kippen könnte, stellte das Nachrichtenmagazin Spiegel auf seinem jüngsten Cover dar: Weniger die eher kleine Option der Kanzlerin Angela Merkel, es auch mit Schwarz-Grün versuchen zu können; viel mehr die Gefahr, dass die SPD-Basis einen Pakt mit Merkel und gleich auch noch ihren Parteichef Sigmar Gabriel absägt. Denn der hat sich bei dem Versuch, Druck in die Koalitionsverhandlungen zu bringen, auf das Risiko eingelassen, die Parteibasis über das Ergebnis abstimmen zu lassen – und die Basis ist nach wie vor von den bisherigen Ergebnissen wenig begeistert.

Wie zur Erhöhung des Gegendrucks kam da am Montag die Meldung aus Hessen: In dem bevölkerungsreichen Bundesland könnte bis Weihnachten die erste schwarz-grüne Regierung in einem deutschen Flächenland stehen. CDU und Grüne vereinbarten bei ihrer ersten Verhandlungsrunde am Montag, dass die Gespräche bis Mitte Dezember abgeschlossen sein sollen und am 21. über den Koalitionsvertrag entschieden wird. Sondierungsgespräche der CDU mit der SPD waren zuvor gescheitert. De facto also ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, obwohl die Situation in Hessen und die in der Bundespolitik kaum vergleichbar ist.

Am Montag kamen die 15 Spitzenpolitiker von CDU/ CSU und SPD in der CDU-Bundeszentrale zusammen und berieten erstmals über einen Gesamtentwurf des Koalitionsvertrages. Und es gab vorab die in einem Verhandlungsfinale durchaus üblichen Nicht-Übereinstimmungen. „Wir sind mitten in der zweiten Halbzeit der Koalitionsverhandlungen. Vielleicht müssen wir sogar in die Verlängerung“, sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt der Bild-Zeitung und stellte die für Mittwoch geplante Vorlage eines Koalitionsvertrages infrage. Dafür gebe es „keinen Spielraum“, konterte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles.