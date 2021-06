Deutsche Grüne: Umfragen-Rückschlag und Themen-Balanceakt

Neben diesen Gesprächen werden sich die schwierigsten um die Klimapolitik drehen, die Teilen zu lasch ist. So schlagen einige Tempo 30 in geschlossenen Ortschaften als Regelgeschwindigkeit vor, auf Landstraßen 70 km/h und auf Autobahnen 100 km/h. Im Programmentwurf ist nur von Tempo 130 die Rede.

Auch beim Preis will die Basis nachschärfen. Die Grünen-Spitze schlägt 60 Euro pro Tonne vor. Doch das reiche nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sagt Jakob Blasel. Der Fridays-for-Future-Aktivist will für die Grünen in den Bundestag. Er fordert den Preis auf 80 Euro zu erhöhen. Da die Parteiführung bei ihrem Vorschlag blieb, könnte es zur Abstimmung kommen.

Höherer Benzinpreis

Mit einer höheren Bepreisung würde der Benzinpreis steigen: Nicht um 16 Cent, wie die Partei-Spitze jüngst forderte, sondern um 21 Cent. Kritik kam von SPD und Union. Die Benzinpreis-Diskussion zog sich auch in die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo die Grünen mit 5,9 Prozent nur 0,7 Prozentpunkte dazugewonnen haben. Die Debatte und wie sie geführt wurde, „hat nicht geholfen“, so Habeck.

Ein Zugeständnis an die Basis gab’s im Vorfeld aber doch: Ein Mietendeckel soll her, zumindest „in Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt“. Wie viele Kompromisse es noch werden, wird sich zeigen. Letztlich muss Annalena Baerbock mit dem Programm nicht nur Stammwähler erfreuen, sondern möglichst viele aus der Mitte erreichen, um ihre Chancen aufs Kanzleramt noch zu erhöhen.