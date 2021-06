Spahn und SPD streiten über "minderwertige" Masken für Obdachlose und Hartz-IV-Bezieher

"Da, wo ich herkomme, unter Partnern, sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat." Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist empört über die Kritik, die er sich vom Koalitionspartner SPD seit Tagen anhören muss. Deren Chefin, Saskia Esken, attestierte ihm „menschenverachtendes Verhalten“ und forderte seinen Rücktritt. So weit gehen die Abgeordneten in ihrer Fraktion nicht, sprechen aber von einer "unterdurchschnittlichen Gesamtleistung" des Ministers.

Vor der Bundestagswahl am 26. September wird der Ton in der schwarz-roten Koalition rauer. Es geht um eine große Anzahl mutmaßlich minderwertiger Masken, die das Bundesgesundheitsministerium 2020 in China gekauft hatte. Laut dem Spiegel wollte es solche Masken, die nicht nach hohen Standards getestet worden seien, an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger oder Menschen mit Behinderung verteilen. Das rief die SPD auf den Plan.

Die Sozialdemokraten fordern nun Aufklärung von Spahn, der wiederum in der Sache kein Problem sieht: Die Masken hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber überprüft worden und beim Infektionsschutz sicher. Stellt sich noch anderes heraus – die Masken sollen als Notreserve dienen und könnten vorher getestet werden –, hat Spahn ein großes Problem.