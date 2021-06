Deutscher Araber-Clan: Luxusvilla und 400.000 Euro Sozialhilfe

Er gilt als einer der mächtigsten Araber-Clans in Deutschland, doch jetzt versetzten Sicherheitskräfte den Al-Z.s einen schweren Schlag. Schon lange im Visier der Fahnder, boten sie 600 Beamte auf, um den kriminellen Machenschaften der ursprünglich aus dem türkischen Anatolien über den Libanon nach Deutschland gezogenen Großfamilie die Grundlage zu entziehen. Gleich 31 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsräume stürmten die Ermittler in Nordrhein-Westfalen. Darunter auch eine Luxusvilla in Leverkusen, die gleichsam als Hauptquartier des Clans diente.