Deutschland: Clan-Chef Miri neuerlich nach Beirut abgeschoben

Das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri ist zum zweiten Mal in diesem Jahr in sein Heimatland abgeschoben worden. Das deutsche Innenministerium bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag.

Demnach landete Miri gegen zehn Uhr in Beirut, wo er den dortigen Behörden übergeben wurde. Das Bremer Verwaltungsgericht hatte zuvor seinen Eilantrag gegen die Maßnahme unwiderruflich abgelehnt.