Erpressung, Einbrüche, Drogenhandel: Die Macht des Miri-Clans

Mittwoch, 3:40 Uhr, Bremen. Ibrahim Miri blickt in die vermummten Gesichter deutscher Polizeibeamter, die ihn in Gewahrsam nehmen und in ein Flugzeug in den Libanon setzen. Lange haben die Behörden geplant, Miris Haus beobachtet, zugeschlagen.

Der Chef eines der einflussreichsten Clans in Deutschland wurde abgeschoben – 13 Jahre nachdem ihn die Behörden für ausreisepflichtig erklärt hatten. Denn Ibrahim Miri hatte sich seit den 80er-Jahren ein kriminelles Imperium aufgebaut, gemeinsam mit seiner Familie – dem Miri-Clan.

Als in den 80ern der libanesische Bürgerkrieg tobte, flüchteten 15.000 Menschen nach Deutschland, hauptsächlich nach Bremen und Berlin. Ibrahim Miri war damals 13 Jahre alt, sollte in den kommenden Jahren jedoch rasch in der Clan-Hierarchie aufsteigen. Durch Betrug, Erpressung, Einbrüche, Drogenhandel und andere kriminelle Machenschaften machten sich die Miris rasch einen Namen, die Großfamilie wuchs an. Heute wird der Clan auf 3000 Menschen geschätzt, gegen 1200 soll bereits ermittelt worden sein.