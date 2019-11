Schärfere Kontrollen? Deutschland hart an der Grenze

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer kündigte Polizeikontrollen an allen Grenzen seines Landes an. Bisher geht die deutsche Bundespolizei mit derartigen Kontrollen nur an einer Grenze gegen illegale Einreisen vor - jener zu Österreich.

Innenminister Seehofer, früher auch Chef der bayerischen CSU, wählte für sein Versprechen einer härteren Gangart wohl nicht zufällig die reichweitenstarke Bild Zeitung. Seitdem der eigentlich schon abgeschobene Clan-Chef Ibrahim Miri nach Deutschland zurückgekehrt ist und in Bremen einen Asylantrag gestellt hat, steht die Bundesregierung unter Druck.

Seehofer betonte, dass dank der schärferen Maßnahmen jene Einreisende, bei denen eine Wiedereinreisesperre für Deutschland festgestellt wird, künftig an der Grenze zurückgewiesen werden. Und: Der Minister will rechtliche Änderungen, damit Personen mit einer Wiedereinreisesperre, die trotzdem zurückgekommen sind, während des gesamten Gerichtsverfahrens in Haft bleiben.

Auswirkungen auf Österreich?

In einer schriftlichen Antwort an den KURIER schreibt das deutsche Innenministerium, dass Kontrollen der Bundespolizei "in ihrer Schwerpunktsetzung künftig häufiger auch unmittelbar an den Grenzen erfolgen" werden. Was Seehofers Ankündigung konkret für die deutschen Grenzkontrollen zu Österreich bedeutet, ist vorläufig unklar.

Anzunehmen ist allerdings, dass Seehofer eher nicht noch schärfere Kontrollen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet meint, sondern solche Kontrollen vielmehr auch an anderen deutschen Grenzen, etwa zu Polen und Tschechien, will. "Wir sind nach unserer Lagebeurteilung auf den Nebenstrecken schon jetzt zeitlich und örtlich flexibel und sehr unberechenbar im Einsatz", heißt es etwa aus der Bundespolizeiinspektion Rosenheim mit Blick auf die Grenze zu Österreich.