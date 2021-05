Deutsche Familienministerin tritt nach Plagiatsaffäre zurück

Die Bundesfamilienministerin hat Angela Merkel um ihre Entlassung gebeten. Hintergrund ist die Affäre um ihre Dissertation.

Franziska Giffey ist von ihrem Amt zurückgetreten. Die Bundesfamilienministerin habe Bundeskanzlerin Angela Merkel um ihre Entlassung gebeten. Das berichten übereinstimmend Focus, Bild und der Sender RBB.

Hintergrund des Rücktritts ist die Affäre um Giffeys Doktorarbeit. Die hatte die SPD-Politikerin im Februar 2010 an der Freien Universität Berlin eingereicht. Im Februar 2019 wurde bekannt, dass die Dissertation wegen eines Plagiatverdachts überprüft wird. Diese Prüfung endete im Oktober 2019 mit einer Rüge. Am 13. November 2020 kündigte Giffey an, den Doktortitel künftig nicht mehr tragen zu wollen.

Giffey wollte in Berlin als Bürgermeisterkandidatin antreten. Und wie aus Parteikreisen zu erfahren war, wird sie das auch tun: Denn bei ihrer Kandidatur sei die Problematik mit der Doktorarbeit schon bekannt gewesen. Giffey habe stets betont, dass nur für ihr Amt als Bundesministerin Konsequenzen gezogen werden müssten.