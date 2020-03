Deutsche Autobauer sollen jetzt Schutzmasken herstellen

Konkret könnten die Unternehmen Masken, Schutzkleidung, Ventilatoren und andere dringend benötigte Materialien anfertigen. Wie dringend der Bedarf ist, zeigt das Beispiel Spanien, wo oft das Notwendigste nicht mehr vorhanden ist. So können sich Ärzte und Krankenschwestern in vielen Spitälern Spaniens, das nach Italien in Europa am schlimmsten von der Pandemie betroffen ist, nur noch mit Müllsäcken schützen - da die reguläre Schutzkleidung ausgegangen ist.

3-D-Drucker

Ein Sprecher von VW bestätigte Kontakte seines Unternehmens mit der Regierung in Berlin. Es würden Optionen ausgelotet. Der Autohersteller verfügt beispielsweise über 125 industrielle 3-D-Drucker. In China sei man bereits dabei, die Produktion von Gesichtsmasken aufzubauen. Auch Daimler ist mit der deutschen Bundesregierung in Kontakt. Darüber hinaus haben die beiden Konzerne beschlossen, ihre eigenen rund 300.000 Masken Gesundheitsorganisationen zur Verfügung zu stellen.