TV-Serien helfen aus: "Grey's Anatomy" spendet Atemschutzmasken

"Wundersame Lieferung"

Eine weitere Produktion aus dem Hause ABC, die im kanadischen Vancouver gedrehte Krankenhausserie "The Good Doctor", übergab vor Ort hunderte Atemschutzmasken und Schutzanzüge.

Und in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia erhielt das Grady Memorial Hospital eine überraschende Spende der Krankenhausserie "The Resident", die in Deutschland unter dem Titel " Atlanta Medical" bekannt ist. Die Ärztin Karen Law dankte der Produktionsfirma Fox im Online-Dienst Instagram: "Gestern hatte ich eine ernste Diskussion mit den Assistenzärzten darüber, dass die Vorräte knapp sind und eine wundersame Lieferung sehr unwahrscheinlich ist", erklärte sie. "Und schon ist eine wundersame Lieferung eingetroffen."