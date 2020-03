Für Intensivfälle: Autobauer sollen Beatmungsgeräte herstellen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie suchen Regierungen weltweit Verbündete, um dringend benötigtes medizinisches Gerät herzustellen. Vor allem Beatmungsmaschinen werden dringend benötigt, um Menschenleben zu retten.

Da die Hersteller solch hochspezialisierter Geräte ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben, läuft die Suche nach alternativen Produzenten. In den USA soll ein Gesetz aus Kriegszeiten eingesetzt werden, das es dem Präsidenten erlaubt, die Industrie dafür heranzuziehen. Viele Konzerne mussten ohnehin vorerst ihre Produktion einstellen.

Die Behörden hoffen, dass diese nun ihr Wissen über Design und den 3D-Druck preisgeben und ihre Lieferketten öffnen, um die Spitäler etwa mit neuen Beatmungsgeräten zu versorgen. Besonders groß ist die Not in Italien, das als Epizentrum der Pandemie gilt. In italien sind inzwischen mehr Menschen an der Lungenkrankheit gestorben sind als in China.

Autobauer in der Pflicht

"Wir sprechen mit Fiat Chrysler, Ferrari und (dem Zulieferer) Marelli, um herauszufinden, wie sie uns helfen können", sagt Gianluca Preziosa, Chef des italienischen Herstellers von Beatmungs- und Wiederbelebungsgeräten, Siare Engineering.

Ferrari wäre einem Insider zufolge dazu bereit, solche Geräte in seiner Fabrik in Maranello herzustellen, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Der Plan: Ingenieure von Fiat Chrysler und Ferrari sollen sich bei der Produktion von Beatmungsmaschinen ihre Expertise zur Verfügung stellen. "Präzisionsfräsen und die 3D-Drucktechnik könnten bei der Herstellung komplexer Teile helfen", sagte Rene-Christopher Wollmann, Programm- und Plattformleiter beim Autodesigner Pininfarina.