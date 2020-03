Italien: Ordensschwestern nähen Atemschutzmasken

Auch Ordensschwestern setzen sich im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie ein. In zwei Klöstern der süditalienischen Diözese Avellino haben die Nonnen begonnen, Atemschutzmasken zu nähen. Circa 100 davon wurden bereits in der Diözese verteilt, berichtete der Bischof von Avellino, Arturo Aiello, laut dem vatikanischen Nachrichtenportal "Vaticannews".

In Italien haben viele Textilunternehmen mit der Produktion der knapp gewordenen Atemschutzmasken begonnen. Das piemontesische Unternehmen Miroglio, das für seine Mode im gehobene Segment bekannt ist, verzichtet in diesen Tagen auf die Kleiderproduktion und stellt Mundschutzmasken her. 10.000 Stück wurden dem italienischen Zivilschutz bereits geliefert, die Produktion soll in wenigen Tagen auf 600.000 aufgestockt werden. Eine Million Masken wurden bei dem Unternehmen inzwischen bestellt.