Deutsche Autobahnen: Das Ende der Raser steht bevor

Falls die Grünen nach der Bundestagswahl 2021 auch in Deutschland in die Regierung kommen, wollen sie aufs Tempo drücken - und das Tempo drosseln: Das sagte Grünen-Chef Robert Habeck gegenüber dem Nachrichtenportal The Pioneer. Das Tempolimit - und jetzt müssen auch alle Österreicher, die gerne in Deutschland ihr Bleifuß-Gen ausleben, ganz stark sein - betrifft Autobahnen. Auf die Frage, ob die Grünen ein Tempolimit fordern werden, stellte Habeck klar: "Ja. Bei 130."

Dies werde man auch gegen einen möglichen Koalitionspartner durchsetzen. "Das ist wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen dabei sind", drückt der Grünen-Chef schon jetzt auf die Tube. Das Ganze sei einfach, es brauche nur eine Gesetzesänderung. In Umfragen zur Bundestagswahl liegen die Grünen konstant zwischen 17 und 20 Prozent. Nur eine Neuauflage der Großen Koalition würde eine Regierungsbeteiligung der Grünen - Stand jetzt - verhindern. Es sei denn, CDU/CSU arrangiert sich mit der AfD.

ADAC gespalten

Es gebe mittlerweile mehr Leute, die das Tempolimit wollen, sagte Habeck. "Selbst der ADAC ist dafür. Wer argumentiert eigentlich noch dagegen?", fragte der Grünen-Parteichef. Das der ADAC "dafür" sei, trifft mittlerweile zu. 46 Prozent der Mitglieder sind gegen ein Limit, 47 Prozent dafür, zeigen aktuelle Umfragen. Im Jänner war das noch anders.