Der tiefe Fall des Donald Trump

9. Mai: Donald Trump feuert FBI-Direktor James Comey

Völlig überraschend entlässt Donald Trump seinen FBI-Direktor. In seinem Entlassungsschreiben findet sich der bizarre Satz „Ich weiß es zwar sehr zu schätzen, dass Sie mich in drei verschiedenen Situationen darüber informiert haben, dass nicht gegen mich ermittelt werde; dennoch stimme ich mit dem Justizministerium darin überein, dass Sie nicht in der Lage sind, das FBI effektiv zu führen.“ Das Weiße Haus, so hieß es zunächst, sei damit der Empfehlung des stellvertretenden Justizministers Rod Rosenstein gefolgt. Die Begründung ist wiederum reichlich bizarr: Comey hätte falsch gehandelt, als er spät im Wahlkampf öffentlich gemacht hat, dass die Ermittlungen gegen Hillary Clinton wieder aufgenommen werden. Eine schwer umstrittene Entscheidung, die Trump den Sieg gebracht haben könnte und zu der Trump dem FBI-Direktor im Wahlkampf ganz offen gratulierte.

10. Mai: Trump trifft den russischen Außenminister Sergej Lawrow

Am Tag nach der Entlassung von James Comey, dessen FBI die möglichen Verstrickungen der Trump-Kampagne mit Russland untersuchen soll, trifft Trump nicht nur den russischen Außenminister, sondern auch den russischen Botschafter Sergej Kislyak, die die Schlüsselfigur bei den Ermittlungen ist. Die Öffentlichkeit erfährt von dem Treffen durch die Bilder russischer Fotografen – US-amerikanische waren nicht zugelassen.

Unterdessen wird bekannt, dass Comey von seinem Rauswurf über das Fernsehen erfuhr – und ihn zunächst für einen Scherz hielt.

11. Mai: James Comey schreibt einen Brief

"Ich werde keine Zeit damit verbringen, über die Entscheidung oder die Art, wie sie ausgeführt wurde, nachzudenken" schreibt er und bedankt sich bei seinen Mitarbeitern. Die New York Times berichtet, Comey hätte wenige Tage vor seiner Entlassung um mehr Geld für die Trump-Russland-Ermittlungen gebeten. Trump selbst verstrickt das Weiße Haus in Widersprüche: Er habe Comey nicht wegen der Empfehlung aus dem Justizministerium entlassen, er habe das seit langem bereits tun wollen. Er warf Comey in einem Interview vor, ein „Angeber“ und „Aufschneider“ zu sein.

12. Mai: Trump twittert wieder, bringt Russland ins Spiel

"Als ich mich entschloss, es zu tun, habe ich mir gesagt, diese Russland-Sache mit Trump und Russland ist eine erfundene Geschichte", sagte Trump dem Fernsehsender NBC News zur Entlassung Comeys – und damit genau das, was er nicht tun hätte dürfen. Trump deutet an, er habe Comey wegen der FBI-Ermittlungen entlassen. Nicht nur das, er twittert etwas, das als Drohung gegen Comey aufgefasst werden kann: Bevor er Informationen an die Medien weitergebe, solle Comey "besser hoffen, dass es keine 'Aufzeichnungen' von unseren Gesprächen gibt" – und stellte damit die Frage in den Raum, ob der US-Präsident Gespräche ohne das Wissen seiner Gesprächspartner aufzeichnet.