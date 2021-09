Der Prozess um die Pariser Terrornacht beginnt mit 1.765 Namen

130 Menschen starben

Frankreich war schwer getroffen von diesem Freitag, dem 13., an dem insgesamt 130 Menschen ermordet und Hunderte verletzt wurden. Fröhliche Menschen, die eigentlich nur gemeinsam feiern, ausgehen, sich amüsieren wollten. Drei Mord-Kommandos waren an diesem Abend an verschiedenen Orten in Paris unterwegs. Vor dem Fußballstadion Stade de France im Vorort Saint-Denis, wo gerade ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland lief, wurde ein Passant von einem Selbstmordattentäter mit in den Tod gerissen. 39 Gäste auf den Terrassen von Pariser Cafés und Restaurants wurden erschossen. Gleichzeitig richteten drei Attentäter in der Konzerthalle Bataclan ein Blutbad mit 90 Toten an.