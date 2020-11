Fünf Jahre nach dem Terror im Bataclan: "Ich möchte keine Rachegedanken"

In ihrem ersten Werk „Kolumnen einer Überlebenden“ arbeitete sie ihren Schmerz auf und beschrieb, was ab jenem Moment passierte, an dem sie mit ihrem Ex-Freund den Bataclan betrat. Da ihr Lieblingsplatz besetzt war, setzten sie sich auf den Balkon – was ihnen das Leben rettete.

Denn die drei Mörder schossen zunächst in die Menge vor der Bühne. Dann stiegen zwei von ihnen ein Stockwerk hinauf und terrorisierten dort Konzertbesucher, bis schließlich zunächst ein einzelner Polizist und dann mehrere Elitebeamte den Saal stürmten und die Attentäter töteten.