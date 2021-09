Der Mann, der sieben Jahre Bundeskanzlerin war

Bereits 2001 meldete sich bei ihm die von der CDU für den Wahlkampf engagierte Werbeagentur und zeigte Interesse an bundeskanzlerin.de. "Und das, obwohl damals noch völlig offen, wer Kanzlerkandidat der Union für die Wahl 2002 werden sollte: Merkel oder Edmund Stoiber", erzählt der Kommunikationsleiter amüsiert.

Tag der Übergabe

Sogar Geld habe man ihm damals geboten, was er jedoch abgelehnt habe. Stoiber setzte sich damals durch, Merkel sollte erst vier Jahre später am Zug sein, womit auch Heitmüllers Plan aufging. "In einer formlosen Zeremonie bei Kaffee im Bundespresseamt wurde die Domain dann übergeben", erinnert er sich. Merkel war damals nicht dabei, "sie hatte sicher Besseres zu tun, als sich um ihre Internetadresse zu kümmern."