„Dealmaker“: Wie Donald Trump weltpolitisch pokert

Donald Trump lobt sich grundsätzlich gerne selbst, für fast alles. Eine seiner eigenen Fähigkeiten aber begeistert den Präsidenten nachhaltig: das Geschäftemachen. „Ich bin ein großartiger Dealmaker“, hat er erst kürzlich wieder per Twitter der Welt bestätigt. An diesem Dienstag wollte er es in Singapur vor der ganzen Welt beweisen: Diktator Kim soll auf sein Atomprogramm verzichten – gegen eine Art Garantie für sein politisches Überleben.

Für Trump ist das Gespräch von Weltenlenkern unter vier Augen mehr als ein Beweis seines vermeintlich größten Talents. Es ist ein Leben lang sein Credo gewesen, als Geschäftsmann und heute als US-Präsident. Trump hält nichts von all den internationalen Institutionen, Foren und Konferenzen, auf denen in tage- und wochenlanger Feinarbeit ein Konsens gesucht wird, mit dem alle Beteiligten zumindest leben können.