Der Präsident und der Diktator: Weltpolitik unter vier Augen

88 Jahre sind vergangen, seit sich das letzte Mal die Staatsoberhäupter Kubas und der USA getroffen hatten. Im März 2016 ist es dann aber wieder soweit. Das Treffen zwischen Barack Obama und seinem kubanischen Kollegen Raul Castro stellt gleichzeitig den Höhepunkt einer Phase der Annäherung zwischen den beiden Staaten dar.

Ganz reibungslos verläuft der Besuch jedoch nicht: So begrüßt Castro Obama etwa nicht persönlich am Flughafen – bei einigen anderen Präsidenten hatte er dies durchaus getan. Auch in Sachen Meinungsfreiheit und Demokratie weisen beide Staatsoberhäupter noch erhebliche Differenzen auf. Dennoch betont Obama optimistisch: „Es un nuevo dia“ („Das ist ein neuer Tag“). Sinnbildlich für die Auflockerung des gespannten Verhältnisses besuchen Obama und Castro ein Baseballspiel in Havanna. Die Fotos, die dort entstehen, sind Stoff für die Geschichtsbücher.

In der Folge des Besuchs wird das Handelsembargo seitens der USA weiter aufgelockert, auch mit dem Reiseverbot für Amerikaner nach Kuba nimmt man es nicht mehr so streng. Bis auf einmal ein gewisser Donald Trump in Washington das Sagen hat. Seither herrscht wieder Eiszeit zwischen den beiden Staaten, erst im Oktober 2017 etwa wiesen die USA 15 kubanische Diplomaten aus.

Mitarbeit: Alexander W. Huber