Der unberechenbare Mr. Trump steht unter Erfolgsdruck

Donald Trump, der Bauchpolitiker: „Binnen einer Minute“, tönte er vor seiner Abreise nach Singapur, werde er wissen, ob Kim Jong-un ernsthaft bereit sei, seine Waffen aufzugeben. Das allererste und somit jedenfalls historische Treffen eines US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber mit Start am Dienstag, drei Uhr früh (MESZ), könnte also sehr schnell wieder vorbei sein. Fünf Stunden soll Trump geplant haben, aber in Singapur wird eine Verlängerung des Treffens nicht ausgeschlossen. Am 14. Juni will Trump jedenfalls wieder in den USA sein und dort seinen 72. Geburtstag feiern.