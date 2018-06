Trump sprengt G-7: Zieht sein Wort zur Gipfel-Erklärung zurück

Der Gipfel in Kanada ist lange zu Ende, da holt Donald Trump den Hammer raus. Alle Delegationen sind aus La Malbaie abgereist, die Pressekonferenzen gehalten, mühsam hatten sich die G-7 zu einer gemeinsamen Erklärung durchgerungen - da platzt dem US-Präsidenten in der Air Force One der Kragen. Einmal mehr schreibt Trump mit seinem beispiellosen Eklat Geschichte auf Twitter: Längst auf dem Weg nach Asien, zieht er über den Kurznachrichtendienst stocksauer die Unterstützung des Dokuments zurück. In zwei wuchtigen Tweets gibt der Amerikaner dem Gastgeber des G-7 die Schuld, Kanadas Premier Justin Trudeau.

Mit seinem völlig überraschenden, nachträglichen Ausstieg aus der G-7-Abschlusserklärung spaltet Trump die Gruppe großer Wirtschaftsmächte. Er begründete diesen bisher einmaligen Schritt in der über 40-jährigen G-7-Geschichte mit der Haltung Trudeaus zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Mit einem dicken Lob für einen "enorm erfolgreichen" Gipfel war Trump voerher aus Kanada abgereist.

Persönliche Attacke auf Trudeau

Trudeau hatte am Samstag in seiner Abschluss-Pressekonferenz gesagt, dass Trump die Strafzöll gegen Kanada mit der Wahrung der amerikanischen Sicherheit begründet, sei "etwas beleidigend". Kanada werde seinerseits reagieren und die USA mit höheren Zöllen belegen. "Das machen wir nicht gerne, aber wir werden es absolut machen. Wir Kanadier sind freundlich und vernünftig, aber wir lassen uns nicht herumkommandieren."

Damit hatte die Flamme das Ende von Trumps Zündschnur erreicht. Der US-Präsident explodierte, bezeichnete Trudeau von seinem Flug nach Singapur aus als "sehr unehrenhaften und schwachen Gastgeber". Er drohte zugleich erneut mit Strafzöllen auf Autoimporte. Zuvor hatte Trump vor der Presse gesagt, er habe "auf einer Skala von 0 bis 10 ein Verhältnis von 10" mit allen anwesenden Staatsleuten, auch wenn man sich nicht immer einig sei. Zudem wiederholte Trump den Vorwurf, dass Europa die USA ausnutze. Die EU sei "brutal" in ihren Haltungen gegenüber seinem Land.

Trump stürzt die Staatengruppe mit seiner Aktion in eine ungewisse Zukunft. Die anderen Partner zeigten sich vorerst unbeirrt. "Wir halten an dem Kommuniqué fest, so wie es von allen Teilnehmern vereinbart wurde", sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht auf Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Auch Deutschland kündigte bereits an, weiter dazu zu stehen.

Die USA und die sechs anderen G-7-Staaten - darunter die wichtigsten westlichen US-Verbündeten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Kanada - hatten sich bei dem Gipfel trotz tief greifender Differenzen in letzter Minute zu der achtseitigen Abschlusserklärung durchgerungen. Trump hatte die Partner aber bereits vorher düpiert, indem er fünf Stunden vor dem Ende des Treffens zu seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un nach Singapur abreiste. Dieser mit Spannung erwartete Gipfel findet aber erst am Dienstag statt.