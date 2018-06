G-7: Trump reist im Russland-Zwist vorzeitig ab

Keine Einigung gab es am G-7-Gipfel in Kanada in der Frage, ob Russlands Präsident Wladimir Putin beim nächsten Treffen der großen Industrienationen wieder mit dabei sein sollte. US-Präsident Donald Trump habe seinen dahingehenden Wunsch am Abend offiziell vorgetragen, hieß es. Weil es bisher keine Fortschritte im Friedensprozess für die Ukraine gebe, habe aber niemand anders am Tisch ihn unterstützt.

Unter Verweis auf die bisherige Position der G-7 zum Thema sei argumentiert worden, dass man nicht den Fehler begehen sollte, eine rote Linie zu ziehen, und dieser dann nicht zu folgen. Trump hatte kurz vor seinem Abflug nach Kanada vor Journalisten gefordert, den Kreis der G-7 wieder um Russland zu erweitern. "Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", sagte er. Eine solche Entscheidung könnte aber nur getroffen werden, wenn sich alle G-7-Partner einig sind.

Trump wird den G-7-Gipfel vor dem Hintergrund der Streitigkeiten am Samstag vorzeitig verlassen, nach Angaben des Weißen Hauses reist er direkt nach Singapur, wo es kommende Woche zum Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen wird. In dieser Frage haben die G-7 eine gemeinsame Linie bekräftigt. Nach Angaben von Diplomaten unterstützten alle Partner am Freitagabend (Ortszeit) die von Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe vorgestellten Bemühungen für eine unumkehrbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.

Maßnahmen gegen Manipulation und Propaganda

Deutschland und die anderen G-7-Staaten wollen unterdessen gemeinsam gegen Destabilisierungsversuche aus Ländern wie Russland vorgehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten sie sich am Freitag beim Gipfeltreffen in Kanada auf den Aufbau eines neuen Abwehrsystems. Der sogenannte "Rapid Response Mechanism" (RRM) soll eine koordinierte und deutlich schnellere Reaktion auf Wahlmanipulationen, Propagandaattacken und andere "inakzeptable Handlungen" ermöglichen.