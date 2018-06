Wien mit Aussicht auf eisigen Gipfel

Die Nachricht hat wohl viele Beteiligte in der Bundeshauptstadt am Freitag ziemlich eiskalt erwischt. In den Regierungszentralen in Moskau und in Washington wird offensichtlich fieberhaft an einem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin gearbeitet. Das weltpolitische Spektakel soll möglicherweise schon Mitte Juli über die Bühne geben, und Wien ist als Austragungsort derzeitiger Favorit.

Was Freitagfrüh durch einen Bericht der renommierten konservativen US-Tageszeitung Wall Street Journal erstmals an die Öffentlichkeit gelangte, hat sich nach KURIER-Recherchen schon rund um den Putin-Besuch in Wien in Bewegung gesetzt. Dort fragte der russische Präsident bei Bundeskanzler Sebastian Kurz einmal an, ob man ein solches Treffen nicht organisieren wolle. Im ORF-Interview hatte Putin ja zuvor rhetorisch die Frage gestellt , warum es noch zu keinem Gipfeltreffen mit Trump gekommen sei. Immerhin, so der Präsident, telefoniere man regelmäßig miteinander.

Kurz nahm den Ball eiligst auf und spielte ihn an die Amerikaner weiter. Das relativ kurzfristig für nächste Woche anberaumte Treffen des Kanzlers mit dem neuen US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, ist augenscheinlich der nächste Schritt. Der frühere Kommentator bei Trumps konservativen Lieblingssender Fox News hat ja in der Vorwoche für ordentlich Empörung in den USA und Deutschland gesorgt, als er seine Vorliebe für Europas neue Konservative in einem Interview deutlich machte und dabei Kurz zum „Rockstar“ hochjubelte.

Grundsätzlich ließe sich der Gipfel gut in Trumps Reiseplanung einbauen. Der US-Präsident ist ohnehin am 11. und 12. Juli beim NATO-Gipfel in Brüssel und könnte danach nach Wien weiterreisen. So könnte die Bundeshauptstadt, in der sich ja auch der russische Präsident erwiesenermaßen ziemlich zu Hause fühlt, ein für beide Seiten angenehmer Treffpunkt sein. Trump, der ja nächste Woche, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in Singapur trifft, hat grundsätzlich eine Vorliebe für solche Vier-Augen-Gespräche auf höchster Ebene und zieht sie allen multilateralen Foren, also im Rahmen von UNO, NATO oder G-7 vor.