Trump-Kim: Der Gipfel der Unberechenbaren in Singapur

Es ist ein politisches Highlight des Jahres: Erstmal kommt ein amtierender US-Präsident mit Nordkoreas Machthaber zusammen. Die Bühne ist gebaut und schon am Sonntag sind die Protagonisten eingetroffen: In der schwülen Hitze Singapurs wollen ab Montag Donald Trump und Kim Jong-un eines der kniffligsten Probleme der Weltpolitik lösen.

Die Attribute, die Medien und Politikwissenschafter in aller Welt für den in vielerlei Hinsicht auf erstaunliche Weise zustande gekommenen Gipfel am 12. Juni fanden, reichen von "historisch" bis hin zu "politischer Wahnsinn". Und der Ausgang ist völlig offen.

Das noble Hotel Capella in Singapur kann zum Symbol für Frieden und einen Neuanfang nach über 65 Jahren Kriegszustand auf der koreanischen Halbinsel werden. Wenn es schiefgeht, droht eine Eskalation, bis hin zum schlimmsten Szenario - dem Einsatz militärischer Mittel mit einem erheblichen Blutvergießen, so US-Verteidigungsminister James Mattis.

Zwei Unberechenbare

Mit Kim (34 oder 35 Jahre alt) und Trump (feiert am 14. Juni seinen 72 Geburtstag) treffen zwei Unberechenbare aufeinander. Über Kims Verhandlungsgebaren ist im Westen nicht viel bekannt, wie Trump zugibt. Über den US-Präsidenten weiß man: Er macht seine Androhung, einfach aufzustehen und zu gehen, im Zweifel wahr. Trump geht es - so vermutet die politische Opposition in Washington - nur in zweiter Linie um den Frieden in Korea. Vor allem wolle er starke Bilder, die vorrangig einem nutzen - ihm selbst. 2.000 Journalisten in Singapur sind ein Garant dafür. "Es wird am Ende etwas Gesichtswahrendes herauskommen", sagt Prof. Robert Kelly von der Unversität Pusan in Südkorea. "Und das wird Trump gnadenlos für sich ausschlachten."