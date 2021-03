Der bosnische Weg: Wie Balkans Malediven mit Corona umgehen

Im November, dem Monat, in dem Čerkez den Corona-Peak ansiedelt, soll das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps gestanden sein. Augenzeugen aus den Krankenhäusern größter Städte Bosniens berichteten von kriegsähnlichen Zuständen. "Die älteren Kollegen behaupten, derzeit würden mehr Menschen eingeliefert werden als damals im Krieg", verriet Adna O., eine junge Ärztin aus der zentralbosnischen Stadt Zenica, im Oktober dem KURIER. In Banja Luka, dem Zentrum der Republika Srpska (Anm.: Eine von zwei Entitäten in Bosnien-Herzegowina), hatte man vor allem wegen des Personalmangels Angst. "Es sind so viele Krankenhausangestellte entweder mit Corona infiziert oder auf dem Sprung in die begehrten westeuropäischen Länder, wo das bessere Leben wartet, dass man sich kaum vorstellen kann, wer hier in einem halben Jahr die Kranken versorgen soll", erklärte Krankenhausschwester Sanja Z.

Bis zuletzt beschränkte sich der Staat darauf, Appelle an die Bevölkerung zu richten – aus Mangel an Alternativen. Mit geringem Erfolg. Čerkez, der als Sprecher des Gesundheitsministers der Bevölkerung regelmäßig Corona-Updates liefert, gibt zu: „Wir bekommen langsam ein Aprés-Ski-Problem“. Die Touristen aus den Nachbarländern würden das Virus einschleppen. Schon am Freitag zitierten die Landesmedien Čerkez: „Nur wenige Tage trennen uns vom Lockdown.“ Nun etwa doch?