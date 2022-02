Demokratie-Verfall weltweit: „Unser Lebensmodell verteidigen“

Rankings solle man nicht überbewerten, allerdings zeigt sich auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg im KURIER-Interview besorgt über die globale demokratische Entwicklung: „Es lässt sich schon seit einiger Zeit beobachten, dass – je nach angelegten Parametern – nur noch rund ein Viertel der Staaten weltweit freie und demokratische Strukturen aufweist.“ Und diese Gruppe sei gleichsam eine bedrohte Art, weil „unser Lebensmodell von China und Russland aggressiv herausgefordert“ werde.

„Meinungs-, Presse- oder Religionsfreiheit sind in Europa seit der Aufklärung mühsam erkämpft worden, wir müssen dieses, unser Lebensmodell verteidigen. Weil ich will, dass auch meine Kinder und Enkelkinder noch in einem solchen System aufwachsen“, sagt der Chefdiplomat.