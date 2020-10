Dem Veggie-Burger droht der Garaus

Jetzt geht es nicht nur um die Wurst – sondern auch um das Schnitzel, das Steak und den Burger. Kurz gesagt: Um alles, was nahezu wie Fleisch riecht, so aussieht und fast so schmeckt, aber pflanzlichen Ursprungs ist.

Den immer beliebter werdenden vegetarischen Fleischalternativen droht namenstechnisch der Garaus, wenn diese Woche das EU-Parlament über die Reform der europäischen Agrarpolitik und damit auch über die Regeln für Fleisch-Ersatzprodukte abstimmt.

Wie könnte das „vegane Schnitzel“ also künftig heißen? „Veganes Bratenstück“? Oder „Pflanzenfrittiertes nach fleischloser Schnitzelart“?

Selbst letzteres Wortungetüm wird nicht auf Verpackungen zu finden sein: Denn setzen sich im kuriosen Namensstreit die Anti-Veggie-Burger-Kämpfer durch, müssen auch die Zusätze „nach Art von“ und „Nachahmung von“ ersatzlos gestrichen werden. Andernfalls habe es man geradezu mit Etikettenschwindel zu tun, argumentiert die Fleischindustrie.