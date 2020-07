Getestet: Warum viele Veggie-Burger nicht besonders gesund sind

Vegan ist gesund, diese Gleichung gilt zumindest laut Arbeiterkammer Oberösterreich nicht unbedingt für fertige, fleischlose Burger. Die Konsumentenschützer haben elf Produkte näher angeschaut und mit der Fleischvariante verglichen. Das Ergebnis: Fünf pflanzliche Burger haben einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, vier enthalten zu viel Salz. Außerdem sind sie teuer.

In Bio-Produkten sind die Kleber nicht zulässig

Bei neun Test-Produkten wurde laut den Konsumentenschützern mit Methylcellulose nachgeholfen, damit die Zutaten zusammenhalten und eine fleischähnliche Konsistenz erreicht wird. Dieser Zusatz "ist auch Hauptbestandteil vieler Tapetenkleister. In Bioprodukten ist der Einsatz dieses Gel bildenden Zusatzstoffes nicht zulässig", hieß es in einer Aussendung der AK OÖ am Mittwoch.