Wie gut schmeckt ein Schnitzel ohne Fleisch?

Flach wie eine Flunder

Die wichtigste Frage zuerst: Schmeckt das denn? Der Fleischersatz präsentiert sich flach wie eine Flunder – etwas zu flach für Schweinefleisch. Wer den Fleisch-Ersatz anschneidet, erkennt die Reiskörner – farblich ist die Reis-Pilz-Mischung heller als zartrosa Schweinefleisch. Im Biss kommt die vegane Alternative nicht an ein Schnitzel heran, da die Masse doch recht kompakt ist. Geschmacklich dominieren Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Da die Österreicher einen sehr hohen Anspruch an die Panier stellen, entschied sich das Team gegen eine panierte Version in der Verpackung. Der Hobbykoch kann nach Belieben das Filet selbst zu Hause mit einer frischen Ei-Brösel-Panade zubereiten.

Sechs Jahre experimentierte das Vater-Sohn-Team Hermann und Thomas Neuburger an der Kreation (ab Mitte März im Handel), an den Start ging es im Jahr 2016 mit Rostbratwürsteln und Gyros. Die Produktion hat sich seitdem verfünfzigfacht, demnächst sind die österreichischen Produkte in hunderten Edeka-Standorten in Baden-Württemberg erhältlich. Umsatzzahlen werden nicht bekannt gegeben.