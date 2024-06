Deutschland debattiert: Soll Ukrainern Bürgergeld gestrichen werden?

Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben in der EU einen eigenen Schutzstatus , dieser ist aktuell bis März 2026 aufrecht. Das bedeutet: Recht auf Aufenthalt, Unterkunft, Sozialleistungen, medizinische Versorgung und Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Geflüchteten müssen daher weder in Deutschland noch in Österreich ein Asylverfahren durchlaufen. In Deutschland erhalten sie das Bürgergeld und können sofort arbeiten, wenn ihnen dies möglich ist.

In Österreich erhalten ukrainische Geflüchtete Unterbringung in "geeigneten Unterkünften" sowie Verpflegung und Krankenversorgung vom Staat. Zusätzlich gibt es ein monatliches Taschengeld von 40 Euro pro Person. Wer privat untergebracht ist, bekommt Verpflegungsgeld: Erwachsene bis zu 260 Euro pro Monat , Kinder bis zu 145 Euro, außerdem einen Mietzuschuss zwischen 165 Euro und 330 Euro pro Monat.

Aktuell sollen sich rund 260.000 in Deutschland befinden – bei mehr als 1,17 Millionen geflüchteten Ukrainern insgesamt. Der bei weitem größte Anteil der Kriegsflüchtlinge sind also Frauen und Kinder ; 730.000 davon sind im erwerbsfähigen Alter. Nach Angaben des Arbeitsministeriums arbeiten inzwischen 185.000 Menschen in einem regulären Job. Weitere 47.000 sind geringfügig beschäftigt, etwa in einem Minijob.

Ukrainische Flüchtlinge arbeiten in der Bäckerei "Zuckersucht" in Aschheim bei München.

Arbeitsgeber bestehen auf Deutsch-Kenntnisse

Warum so wenige Ukrainerinnen am Arbeitsmarkt Fuß fassen, ist laut Studien in Deutschland ähnlich wie in Österreich: Viele Arbeitgeber bestehen auf gute Deutschkenntnisse – selbst bei einfachen Tätigkeiten. Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der WU Wien, nannte es in einem Interview mit dem KURIER "Deutschfetisch". Auch seien viele geflüchtete Ukrainerinnen sehr gut ausgebildet – für sie habe das AMS selten passende Stellen. Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten (viele Ukrainerinnen kamen als Alleinerziehende) und eine zu niedrige Zuverdienstgrenze erschwerten die Arbeitssuche ebenso. In Deutschland liegt der Grundfreibetrag für zusätzliches Einkommen bei 100 Euro brutto monatlich, Österreich bei maximal 110 Euro pro Monat.

Übrigens herrscht eine große Diskrepanz bei der erfolgreichen Integration von ukrainischen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zwischen West- und Osteuropa: Während sie in Deutschland bei rund 25 Prozent liegt, gehen in mittel- und osteuropäischen Ländern rund 66 Prozent der Geflüchteten einer Erwerbsarbeit nach.