„Deal!“ – und was Österreich jetzt zahlen muss

Mit vergleichsweise wenig Mühen haben sich die EU-Regierungschefs beim Gipfel auf das nächste EU-Budget geeinigt. Es wird für insgesamt sieben Jahre ein Volumen von 1.074 Milliarden umfassen – und hat einen Schönheitsfehler: Nach dem Austritt Großbritanniens fehlt in der EU ein gewichtiger Nettozahler – und dieses Loch müssen nun die anderen EU-Staaten ausgleichen. Auf Österreich kommen daher auf jeden Fall höhere Beiträge zu – laut Angaben des Finanzministeriums 3,8 Milliarden Euro fürs kommende Jahr.

Mindestens 1,5 Milliarden aber werden in Form von Rückflüssen an Österreich zurückkommen – und dazu kommt nun auch noch ein spezieller Rabatt. Den hat Kanzler Kurz bei den Gipfelgesprächen herausverhandelt. Der Rabatt wird jährlich 565 Millionen Euro brutto betragen (netto 350 Mio.). Insgesamt aber dürften Österreichs Beiträge an den Haushalt in Brüssel auch netto steigen. Zuletzt betrug Österreichs Nettobeitrag 1,4 Milliarden Euro (brutto 3,1 Milliarden Euro).

Zwei Drittel der Ausgaben des EU-Budgets werden auch künftig auf den Landwirtschaftssektor und die Kohäsion (regionale Entwicklung) entfallen – was heftig kritisiert wird. „Anstatt bei diesen Bereichen zu kürzen, wird jetzt bei den wichtigen Zukunftsbereichen wie Forschung oder Klimabereich hineingeschnitten“, bedauert Schratzenstaller.

Österreichs Landwirtschaft kann dennoch mit höheren Zuwendungen rechnen: 35 Millionen Euro mehr – über sieben Jahre hinweg.