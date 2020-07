Und der Klimaschutz? Thunberg empört über EU-Gipfel

Auch Österreichs Klimakämpfer unzufrieden

Scharfe Kritik kam auch von österreichischen Fridays For Future-Aktivisten. Sie warfen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor, mit seinem Drängen auf Kürzungen beim Coronafonds "massive Kürzungen" im Bereich Klimaschutz zu verantworten. "Als junge Europäer*innen sind wir entrüstet über die Kurzsichtigkeit mancher Regierungschefs gegenüber globalen Krisen", kritisierte Veronika Winter von "Fridays For Future". "Meine Generation und alle kommenden müssen später für das Desaster bezahlen, das heutige europäische Regierungschefs mitverursachen", beklagte sie etwa die Kürzung des "Just Transition Fund" von 30 auf 10 Milliarden Euro.

In dem offenen Brief hatten Thunberg und ihre Mitstreiterinnen am vergangenen Donnerstag unter anderem den sofortigen Stopp jeglicher Investitionen in und Subventionen für fossile Brennstoffe sowie die Festlegung jährlicher, verbindlicher CO2-Budgets eingefordert. Das Schreiben hatten etliche Klimaforscher, aber auch zahlreiche Prominente wie Hollywood-Star Leonardo DiCaprio unterzeichnet. Mittlerweile sind laut Angaben von Fridays for Future mehr als 78.000 Unterschriften zusammengekommen.